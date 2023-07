Roma, è fatta per Kristensen dal Leeds: domani visite mediche per il danese

La Roma sta per abbracciare il suo nuovo difensore: è fatta per l’arrivo di Rasmus Nissen Kristensen dal Leeds. Il danese è già in città e nella giornata di domani, venerdì 14 luglio, si sottoporrà alle visite mediche di rito, per poi apporre la propria firma sul contratto. L’agente ha spinto per accelerare il viaggio nella Capitale del giocatore, che arriverà in prestito con secco senza obbligo di riscatto e da lunedì sarà a disposizione del tecnico giallorosso Josè Mourinho.