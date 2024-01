Sabalenka-Zheng oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2024

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Qinwen Zheng nella finale femminile degli Australian Open 2024 (cemento outdoor). La numero due del mondo vuole concedersi il bis a Melbourne dopo aver già trionfato nella passata edizione. Dall’altra parte trova la sorprendente cinese, numero quindici del ranking mondiale e giunta per la prima volta in carriera nella fase così calda di un torneo dello Slam. Le due si sono incontrate lo scorso settembre in occasione dei quarti di finale degli US Open, con la campionessa bielorussa che è riuscita a domare l’avversaria in due parziali. Anche in questo caso sarà Sabalenka a partire largamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultima, infatti, ha impressionato per rendimento durante tutte e due le settimane, in cui non ha concesso alcun set alle malcapitate avversarie. Zheng proverà a fermarla, consapevole che le occorrerà mettere in atto la prestazione della vita per poterne riuscire a contenere l’impeto.

Sabalenka e Zheng scenderanno in campo oggi (sabato 27 gennaio). Le due giocatrici sono pianificate come terzo e penultimo match sulla Rod Laver Arena con inizio fissato a partire dalle ore 09.30 italiane. La copertura televisiva è affidata a Eurosport 1 HD (canale 210 di Sky). Disponibile anche una live streaming tramite le piattaforme Discovery+ (tramite abbonamento), Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà la finalissima del primo Slam della stagione tra Sabalenka e Zheng. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.