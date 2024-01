Audace Cerignola-Crotone oggi in tv: canale, orario e streaming Serie C 2023/2024

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Audace Cerignola-Crotone, match valido per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C 2023/2024. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 27 gennaio. Un punto in due partite per il Cerignola che ha interrotto il momento positivo che l’ha condotta in nona posizione. Di fronte c’è il Crotone, terza della classe e reduce dal pareggio contro la Virtus Francavilla. La retrocessa dalla B ha voglia di tornare subito alla vittoria per non perdere ulteriore terreno rispetto a Juve Stabia e Avellino. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport 253 e NOW, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go.