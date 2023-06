Ruud-Jarry oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Casper Ruud se la vedrà contro Nicolas Jarry negli ottavi di finale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione in partenza sui campi di terra battuta di Parigi. Impegno da non sottovalutare per il finalista della scorsa edizione contro il trentacinquenne cileno, dotato di un servizio e dei colpi d’inizio gioco capaci di fare molto male. Il bilancio dei precedenti si trova in perfetta parità (1-1). I due si sono incontrati recentemente sul rosso di Ginevra. Jarry ha trionfato nei quarti di finale dopo tre set e più di due ore e mezza di battaglia. Nella capitale francese sarà Ruud a partire favorito, complici il risultato ottenuto lo scorso anno e la maggiore adattabilità alla superficie. In palio per il vincitore un quarto di finale contro uno tra il giovane danese Holger Rune oppure l’argentino Francisco Cerundolo.

Ruud e Jarry scenderanno in campo oggi (lunedì 5 giugno). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 11.00 sul Court Philippe-Chatrier (al termine di Pera-Jabeur). La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di ottavi di finale tra Ruud e Jarry garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.