Rune-Auger-Aliassime oggi in tv: orario, canale, tv e diretta streaming

Holger Rune se la vedrà contro Felix Auger-Aliassime nella seconda semifinale dell’ATP 500 di Vienna 2023 (cemento indoor), torneo di scena sui campi della cittadina elvetica. Entrambi arrivano da una vittoria al terzo set. Il danese ha estromesso l’argentino Etcheverry mentre il canadese ha sconfitto il russo Shevchenko. Il danese partirà favorito secondo i pronostici dei bookmakers.

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

Rune e Auger-Aliassime scenderanno in campo oggi (sabato 28 ottobre). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo incontro della giornata sul Center Court con inizio fissato non prima delle ore 16.30. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FITP). Anche Sky Sport trasmetterà in diretta l’appuntamento austriaco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Garantita anche una diretta streaming tramite Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà lo scontro tra Rune e Auger-Aliassimr fornendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.