Rublev: “Ringrazio il comitato per aver accolto il mio ricorso, spero che le regole cambino”

Dopo la squalifica nella semifinale dell’Atp 500 di Dubai, Andrey Rublev ha vinto il ricorso e perciò non verrà privato dei punti e del montepremi relativi al torneo. Il tennista russo se l’è cavata con una multa di 33 mila 500 euro, e i 200 punti guadagnati gli consentono di restare in quinta posizione. Il classe ’97 moscovita ha affidato ai social il suo messaggio: “Ringrazio il comitato per aver accolto il mio ricorso e per aver modificato la scelta dell’Atp di squalificarmi da Dubai togliendomi anche il montepremi e i punti guadagnati. Spero che in futuro l’Atp possa cambiare questa regola che permette a un ufficiale di gara di cambiare il corso della sfida senza avere delle prove chiare, e senza lasciare possibilità al giocatore di chiedere una video review. Sono deluso di non aver potuto terminare la mia semifinale a Dubai, ma sono grato per tutto il supporto e i messaggi ricevuti in questi giorni. Grazie a tutti, prometto che trarrò una lezione da questo episodio per diventare un giocatore e una persona migliore“.