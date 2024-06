Roland Garros, Tsitsipas: “Sono molto motivato dal dimostrare di poter battere Alcaraz”

Alla vigilia del quarto di finale contro Carlos Alcaraz, Stefanos Tsitsipas ha parlato dalla zona mista del Roland Garros: “Il mio obiettivo è impedirgli di giocare comodamente, trovare il modo di metterlo in difficoltà e dare battaglia. È uno dei migliori al mondo, ma so che avrò le mie opportunità perché arrivo con fiducia e sto giocando un ottimo tennis sulla terra battuta. È molto motivante dimostrare a tutti che sono capace di batterlo. Dopo averlo affrontato cinque volte, penso di capire cosa fa meglio di me e quale approccio tattico dovrei applicare. La sua posizione in campo è molto buona e di solito mi mette in difficoltà con le smorzate, quindi dovrò stare molto attento ed essere molto aggressivo per imporre il mio tennis“.

Poi Tsitsipas ha risposto a una domanda su come e quando ha conosciuto il suo avversario di domani: “La prima volta che ho saputo della sua esistenza è stato alla Laver Cup 2019, quando Nadal ci disse che si stava affermando un grande tennista spagnolo e che presto avrebbe fatto il salto. Ci diede il suo nome, in quel momento non era nemmeno professionista. Da lì ho seguito la sua progressione e negli anni successivi ha soddisfatto le aspettative“. Infine sul primo incontro con Alcaraz agli US Open 2021: “È stata una grande battaglia e spero che la partita di martedì si sviluppi di nuovo in questo senso. Ho imparato molto dai nostri duelli, so che devo essere migliore nei momenti importanti di ogni partita“.