Novità importanti per Lorenzo Musetti che ha preso una decisione in vista dell’ATP 500 di Washington: ci sono le sue dichiarazioni.

Lorenzo Musetti ha provato a mettercela a Wimbledon, dopo l’infortunio rimediato al Roland Garros – contro Alcaraz in semifinale – e arrivato in un momento incredibile della sua carriera, ed è sceso in campo ma non è riuscito a superare il primo turno del prestigioso Slam.

Ha però continuato senza sosta a lavorare con la riabilitazione e gli allenamenti per tornare in campo nel miglior modo possibile e, nelle ultime ore, è arrivata anche una decisione in vista dell’ATP 500 di Washington.

Musetti parteciperà all’ATP 500 di Washington: l’ha dichiarato lui stesso

Lorenzo Musetti finalmente tornerà in campo e lo farà la prossima settimana in occasione del torneo ATP 500 di Washington. L’attuale numero 7 al mondo vuole tornare in campo e vuole soprattutto trovare continuità di rendimento, per competere ai vertici e restare nella top ten, ma anche per fare un ulteriore step in più.

A tal proposito e a conferma della sua partecipazione al torneo che prenderà il via la prossima settimana, lo stesso Musetti ha dichiarato: “Sarà la mia prima volta lì, non vedo l’ora di giocare e di incontrare i miei fan americani. Un grande abbraccio, ci vediamo li!”