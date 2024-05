Roland Garros, Osaka: “Ho pianto all’uscita dal campo, ma è stata una partita divertente”

L’ex numero 1 al mondo Naomi Osaka ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta al secondo turno del Roland Garros contro Iga Swiatek, al termine di una gara tiratissima: “È stata una partita molto divertente, probabilmente la più divertente che abbia mai giocato in tutta la mia carriera. L’atmosfera era incredibile, è stato qualcosa di davvero memorabile per me. Mi sono sentita peggio in altre occasioni. Ho pianto quando sono uscita dal campo, ma lei è campionessa in carica e io l’anno scorso ero incinta, per cui è un sogno essere qui“. La giapponese ha poi aggiunto: “Penso che sto andando abbastanza bene. Cerco di non essere troppo dura con me stessa, ho giocato contro di lei sulla sua superficie migliore. Mi piacerebbe sfidarla sul cemento e vedere cosa succede. Come ho detto in Australia, spero di essere al mio livello per settembre“.

Osaka ha proseguito: “Non penso a chi ho di fronte, mi concentro più su me stessa. Queste sono le partite per cui mi alleno. Sento di giocare meglio rispetto a prima della sosta perché ci sono cose specifiche su cui ho lavorato per migliorare. È complicato perché i risultati non arrivano adesso, ma sto crescendo in ogni torneo“. E ancora: “L’aspetto fisico è quello su cui sto lavorando di più, è molto complicato tornare dalla gravidanza e stare bene con se stesse, con il proprio corpo, ma sento che mi sono mossa molto bene e spero che migliori. Ho frequentato tre lezioni di danza classica, è super complicato, rispetto molto i ballerini. È come un portale verso un nuovo mondo. Mi sento molto consapevole del mio corpo“.