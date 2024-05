Roland Garros, Nadal: “Voglio conservare un bel ricordo del torneo, giocherò solo se mi sentirò competitivo”

Rafa Nadal ha rilasciato un’intervista in esclusiva a France TV, toccando vari temi tra cui la sua partecipazione al Roland Garros: “Non voglio giocare se devo stare attento a non farmi male e non posso dare il 100%, come è successo a Barcellona e Madrid. È stato un torneo così speciale nella mia carriera che preferirei conservare un altro ricordo. Sarebbe un duro colpo non esserci, ma giocherò solo se mi sentirò competitivo e sentirò di poter dare il massimo. Preferisco non giocare se dovessi avere la consapevolezza di non poter vincere le partite“.

Diverso il discorso per le Olimpiadi: “Ci sono sensazioni che puoi provare solo ai Giochi, è l’essenza dello sport. Quest’anno sono molto speciali essendo a Parigi, quindi sarei molto entusiasta di gareggiare. E’ una cosa che mi renderebbe felice“. Sulle sue condizioni fisiche, invece: “Sto bene, per me è una grande gioia aver potuto giocare Barcellona, ​​Madrid e Roma. Per molto tempo ho pensato che questo sarebbe stato il mio ultimo anno, ma il corpo ha reagito peggio del previsto. Per fortuna da qualche settimana mi sento molto meglio“.

Infine, su ciò che verrà dopo il ritiro: “Tutti i cambiamenti nella vita sono difficili, ma ho la fortuna di avere una famiglia e un ambiente che mi regala tante altre cose che mi rendono felice. È chiaro che l’adrenalina e le emozioni vissute nello sport sono difficili da ritrovare nella vita di tutti i giorni, ma le cose stanno così“.