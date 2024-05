Porto, Taremi saluta il Do Dragão in lacrime: “Momento emozionante” (VIDEO)

Promesso sposo dell’Inter, Mehdi Taremi ha salutato il Do Dragão con un gol vittoria in pieno recupero nel match che il Porto ha vinto per 2-1 contro il Boavista. Intervenuto ai microfoni di Sport TV, l’attaccante iraniano ha dichiarato: “E’ un momento davvero emozionante per me. Pur essendo l’ultima partita in casa ho cercato di stare sul pezzo ed è stato fantastico segnare il gol vittoria all’ultimo minuto. Ho sempre cercato di sostenere il Porto e penso di aver fatto del mio meglio“. Taremi ha poi aggiunto: “Ho grande rispetto per i tifosi, perciò ho accettato anche le critiche che mi hanno mosso. Proprio perché li rispetto ho posticipato la firma del contratto per il prossimo anno. Sarò un tifoso del Porto finché vivrò“. Di seguito il video in cui Taremi si commuove a fine partita.

Mehdi Taremi, crying tonight as he will leave FC Porto at the end of the season.

He’s joining Inter as free agent, here we go since February set to be official. ⚫️

pic.twitter.com/8vw9DAKByW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2024