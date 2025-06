La grave e clamorosa debacle dell’Italia in terra norvegese è ancora viva nella memoria di tutti. Dopo la partita, summit Spalletti-Gravina.

La grande disfatta italiana a Oslo non poteva passare inosservata. C’è chiedeva dimissioni immediate di Gravina e Spalletti, chi il licenziamento di quest’ultimo, ma è chiaro che è troppo presto per capire cosa succederà in futuro per quanto riguarda la qualificazione al prossimo Mondiale.

Quello che è certo, però, è che un confronto era necessario quanto urgente, visto che la clamorosa debacle a cui gli italiani hanno assistito nella serata di ieri, è un qualcosa che poche volte accade. Un netto 3-0 subito nei soli primi 45′, con un dominio netto sul piano delle occasioni, del gioco e dell’intensità tale da non permettere agli Azzurri di tirare nella porta avversaria prima del 93′.

Una sconfitta grave e inaspettata che mette in salita il girone, dove la Norvegia attualmente domina con 9 punti, mentre l’Italia (con due partite da recuperare), è ancora ferma a zero punti. Per il primato bisogna vincerle tutte, e sperare che gli scandinavi lascino punti per strada, altrimenti bisognerà vincere il ritorno con quest’ultimi, cercando di batterli e cercare di sorpassare i nordici mediante la differenza reti.

Discorsi che verranno successivamente: quello che resta ora è una grande amarezza mista a paura di vedere, nuovamente, i Mondiali da lontano.

Norvegia-Italia, summit tra Spalletti e Gravina dopo la disfatta: cosa filtra

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella serata di ieri c’è stato un breve incontro tra il presidente della FIGC e il Commissario Tecnico della Nazionale. I due si sono parlati in poco tempo direttamente ad Oslo, prima di lasciare la capitale.

Il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio ha mandato all’indirizzo del CT un messaggio chiaro: pensare e concentrarsi solo sulla prossima partita. Come detto, ci sarà tempo per le considerazioni sul progetto Spalletti e sulle difficoltà di ottenere il primato del girone, ma al momento la squadra deve vincere contro la Moldavia e iniziare a macinare punti nel girone, che vede la selezione italiana ancora a secco.

Dopo la disfatta di ieri, infatti, la Nazionale ritornerà a giocare nella giornata di lunedì, quando gli Azzurri accoglieranno la Moldavia. La partita, in programma al Mapei Stadium, inizierà alle ore 20:45.