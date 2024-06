Roland Garros, Jabeur critica: “Non ha senso giocare i quarti alle 11 del mattino”

Ons Jabeur è stata eliminata ai quarti di finale del Roland Garros dopo la sconfitta in tre set contro Coco Gauff. La tennista tunisina ha parlato in conferenza stampa, non lesinando critiche all’organizzazione: “Mi sarebbe piaciuto giocare i quarti di sera, non alle 11 del mattino. Per me non ha senso. Forse qui e l’Australian Open sono gli unici tornei del Grande Slam in cui si giocano i quarti di finale in questi orari“.

Jabeur ha poi aggiunto: “Dieci partite notturne senza che giocasse nessuna donna. Meritiamo di essere qui e giocare nel pomeriggio è meglio. Ci saranno più persone a guardarci e gli stadi saranno pieni. Spero davvero di vedere il contratto negoziato con Prime. Non capisco i dettagli nemmeno per gli uomini: che giochino dopo mezzanotte non va bene. Lo abbiamo visto ieri con Novak che soffriva al ginocchio. È perché non è riuscito a riprendersi bene? Penso che tutti i giocatori, uomini e donne, meritino di più, meritiamo una programmazione migliore. Ne abbiamo già parlato in Australia e continuiamo a parlarne qui. Anche per i giornalisti non credo che sia salutare fare queste partite notturne. Dobbiamo trovare una via d’uscita affinché tutti siano felici “.