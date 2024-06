Roland Garros 2024: Sinner lotta ma in finale ci va Alcaraz, lo spagnolo passa al quinto set

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2024. Lo spagnolo esce vincente dalla battaglia con Jannik Sinner al quinto set. Il punteggio recita 2-6 6-3 3-6 6-4 6-3 a favore del classe 2003 di El Palmar dopo oltre quattro ore di gioco. Dopo un primo parziale tutto italiano e un secondo tutto spagnolo, la partita entra nel vivo e, dopo un terzo set di 59 minuti, Sinner si trova a un set dalla finale, nonostante qualche accenno di difficoltà fisica. Nel quarto parziale arriva la reazione di Alcaraz, che sfrutta l’inerzia della partita per portarsi in vantaggio 3-0 nel quinto set. Nonostante i tentativi dell’altoatesino di rientrare, lo spagnolo tiene e si guadagna la prima finale al Roland Garros, dopo i quarti di finale del 2022 (sconfitta con Zverev) e la semifinale della scorsa edizione (sconfitta con Djokovic), confermando anche un rendimento straordinario nei quinti set (11-1 e unica sconfitta con Matteo Berrettini agli Australian Open 2022). Terza finale Slam in carriera per Alcaraz, dopo Wimbledon e Us Open, che aspetta il vincente della sfida tra Zverev e Ruud. Non riesce Sinner nell’impresa di riportare i colori azzurri in finale nel Roland Garros maschile, finale che manca dal 1976 con la storica vittoria di Adriano Panatta. Per quanto riguarda il ranking, la prima posizione in classifica dell’italiano resta intatta, anche in caso di successo in finale di Alcaraz. Al momento i punti di vantaggio sono 1645. Se lo spagnolo dovesse trionfare domenica diventeranno 945.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Sinner parte forte nel primo set e sfrutta un avvio a marce piuttosto basse di Alcaraz per portarsi in vantaggio di due break sul 4-0. Lo spagnolo tiene il suo primo turno di servizio e muove il punteggio sul 4-1. Arriva il primo piccolo passaggio a vuoto di Sinner che, con un paio di errori di dritto di troppo, concede il primo break del match. Alcaraz continua a sua volta a sbagliare di dritto e ritorna immediatamente sotto di due break sul 5-2. Sinner non trema e chiude il primo set 6-2 in 42 minuti.

Inizio di secondo set che ricalca quello del primo. Sempre molto incerto in battuta Alcaraz, che subisce il quarto break in cinque turni di servizio e va subito sotto 2-0. Lo spagnolo resta in scia sul 2-1 e sfrutta un game senza prime di Sinner per ritornare on serve sul 2-2. Alcaraz tiene la battuta e approfitta delle difficoltà al servizio dell’azzurro per andare avanti di un break sul 4-2. Si prosegue seguendo i servizi e lo spagnolo chiude il secondo set 6-3 in 49 minuti.

Terzo set sulla scia del secondo. Alcaraz che continua a spingere e Sinner che non riesce a trovare profondità nei suoi colpi. Dopo due game si spezza subito l’equilibrio con l’altoatesino che salva due palle break ma poi cede il servizio ai vantaggi per il 2-1 spagnolo. Arriva però la pronta reazione di Sinner che, alla prima occasione, riporta il set on serve sul 2-2. Nel quinto game l’azzurro si ritrova sotto 15-40. Nonostante qualche accenno di crampo alla mano destra, il servizio torna a dare una mano a Sinner, che esce fuori da 12 minuti di lotta e sale 3-2. Arriva qualche regalo da parte di Alcaraz e Sinner è cinico a sfruttare le poche occasioni concesse dallo spagnolo per andare avanti di un break 4-2. L’azzurro tiene la battuta e conferma il vantaggio per il 5-2. Alcaraz resta in scia sul 5-3 ma Sinner non trema e si prende il terzo set con il punteggio di 6-3 in 59 minuti.

Quarto set in cui la fanno da padroni i servizi. Non ci sono né palle break e né game ai vantaggi. Si prosegue piuttosto spediti fino al 5-4 Alcaraz e battuta Sinner. Sul 30-15 l’azzurro sbaglia un semplice smash a rimbalzo e si complica la vita da solo. Il servizio non è d’aiuto e lo spagnolo sfrutta l’unica chance di break nel set per chiudere il quarto parziale con il punteggio di 6-4 in 48 minuti.

Nel quinto set Alcaraz segue l’onda del finale del quarto parziale e si procura una palla break nel primo turno di battuta di Sinner. L’azzurro è bravo a salvarla con una palla corta e a portare il game ai vantaggi. Vantaggi dove lo spagnolo trova un passante di rovescio irreale e riesce a salire sopra 2-0 e servizio. Alcaraz conferma il break per il 3-0 e non concede opportunità di break a Sinner, nonostante due game ai vantaggi, fino alla fine chiudendo 6-3 in 54 minuti.