Roland Garros 2024, gli ottavi sono realtà per Cocciaretto: battuta Samsonova

La prima volta agli ottavi di finale di uno Slam non si scorda mai. Elisabetta Cocciaretto prosegue il suo straordinario Roland Garros 2024 e, grazie alla vittoria ai danni di Liudmila Samsonova, si regala la seconda settimana a Parigi. 7-6 6-2 il punteggio del match che ha regalato la vittoria all’azzurra, sfavorita alla vigilia ma protagonista di una prestazione di alto livello e giocata con grande intelligenza, specialmente dal punto di vista tattico. Samsonova invece ha provato a più riprese a fare la partita, ma ha commesso una quantità spropositata di errori ed ha ceduto il passo all’avversaria, vanificando le nette vittorie ai danni di Linette e Anisimova nei turni precedenti. Cocciaretto si regala dunque gli ottavi, dove sfiderà la statunitense e numero 3 del mondo Coco Gauff.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

CRONACA – Partenza da incorniciare per Cocciaretto, che in un batter d’occhio si ritrova 4-0, avanti di due break, e senza fare neanche chissà cosa visto che la maggior parte dei punti sono regali della sua avversaria. Ciò ha ovviamente anche dei lati negativi e la riprova c’è nei tre game seguenti, in cui tutti i colpi della russa che prima erano usciti stanno in campo e per Elisabetta c’è poco da fare. La partita dipende dunque in gran parte da Samsonova, ma l’azzurra prosegue nel suo piano tattico e si garantisce la possibilità di servire per chiudere sul 5-4. Purtroppo disputa il peggior game dell’intero set e, a suon di errori (specialmente dal lato del dritto), subisce il break a zero. Si giunge dunque al tie-break, dove Liudmila torna a sbagliare e Cocciaretto s’impone per 7 punti a 4.

Il copione non cambia nel secondo parziale perché è Samsonova a non cambiare il piano tattico, continuando ad essere estremamente fallosa, e a non accennare alcuna reazione. Cocciaretto salva tre palle break nel terzo gioco e poi strappa la battuta all’avversaria nel game seguente, guadagnandosi un vantaggio che riesce a difendere in maniera esemplare. Sicuramente l’avversaria l’aiuta con i suoi errori, ma la marchigiana continua a rimanere sul pezzo, sia mentalmente che tennisticamente, e va avanti per la sua strada. Senza neppure dover attendere di andare a servire per il match, Cocciaretto conquista un secondo break e incamera il set per 6-2, conquistando meritatamente l’accesso agli ottavi.