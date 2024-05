Roland Garros 2024: Alcaraz in scioltezza, fuori Jarry e Tabilo. Wawrinka strapazza Murray

Più che una partita di tennis è stata una mattanza quella che si è consumata sullo Chatrier, dove Carlos Alcaraz ha annientato il lucky loser JJ Wolf con il punteggio di 6-1 6-2 6-1. Il giocatore spagnolo non aveva mai perso quattro o meno game in un match dello Slam, ma lo ha fatto al primo turno del Roland Garros 2024, conquistando la vittoria in meno di due ore (1h51′ per la precisione). Alcaraz non ha dovuto neppure spingere al massimo per liquidare lo statunitense e si è qualificato per il secondo turno, dove se la vedrà con il qualificato de Jong.

Hanno perso un set invece gli altri due top 8 in campo quest’oggi, vale a dire Andrey Rublev e Hubert Hurkacz. Il russo ha piegato in quattro set Taro Daniel, rischiando però di andare al quinto (sul 5-5 nel quarto set ha salvato due delicate palle break). Il polacco invece se l’è vista brutta contro un altro giapponese, Shintaro Mochizuki, ma l’ha spuntata in cinque set, anche in virtù del crollo verticale del rivale sul 2-1.

Ha deluso le aspettative il match programmato per la sessione, che metteva di fronte due leggende come Stan Wawrinka e Andy Murray. Il britannico ha però ceduto per 6-4 6-4 6-2 in poco più di due ore e non ha mai strappato il servizio all’elvetico. Avanti anche Dimitrov e Korda, mentre i due risultati shock di giornata parlano entrambi cileno.

Dopo l’exploit degli Internazionali d’Italia, sono stati eliminati al primo turno sia Nicolas Jarry che Alejandro Tabilo. Il primo è stato asfaltato da Corentin Moutet con un punteggio notevole: 6-1 6-2 3-6 6-0. Il secondo non si è invece ripreso dai sei set point non sfruttati per portarsi 2 set a 0 ed ha ceduto di schianto al qualificato Zizou Bergs. Menzione d’onore, infine, per Richard Gasquet, che ha fatto impazzire il Lenglen superando in tre set il più quotato Coric. Il 37enne di Beziers, alla 21^ partecipazione allo Slam parigino (record, eguagliato Feliciano Lopez), sarà verosimilmente il prossimo avversario di Jannik Sinner.