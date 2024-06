Roland Garros 2024, Alcaraz domina Tsitsipas e attende Sinner in semifinale

Carlos Alcaraz ha superato Stefanos Tsitsipas mediante il risultato di 6-3, 7-6(3), 6-4, in occasione dei quarti di finale del Roland Garros 2024. Prova di forza significativa del tennista spagnolo, semplicemente dominante a discapito dell’avversario greco, quest’ultimo mai davvero in partita. Il nativo di El Palmar ha trascinato Tsitsipas in una ragnatela di colpi indistricabile, con due sole costanti: un vincente iberico o un errore di rovescio del greco. Niente da fare per il giocatore di Atene, scoraggiatosi sin troppo presto dopo aver constatato una differenza effettivamente disarmante. Seconda semifinale consecutiva a Parigi per Alcaraz e prossimo avversario stuzzicante, ossia Jannik Sinner, nuovo numero uno al mondo.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

IL RESOCONTO DEL MATCH

Il primo set è iniziato nel migliore dei modi per Alcaraz, avanti di un break dopo il game d’apertura: servizio incerto per Tsitsipas, troppe seconde e infine la resa a causa dei buoni colpi in spinta dello spagnolo sino all’1-0. Lo spagnolo ha confermato lo strappo immediatamente dopo, grazie a uno dei suoi colpi di fabbrica: una smorzata millimetrica, valsa il 2-0. L’iberico è riuscito a difendere il vantaggio senza troppi problemi, non concedendo alcuna chance di ripristino delle distanze all’avversario e chiudendo con il diligenza alla prima occasione utile. Doppio break nel nono game, con uno Tsitsipas praticamente rinunciatario in uscita dal servizio, e 6-3 in favore di Alcaraz.

Il secondo set è partito con le stesse premesse del parziale precedente e con un Alcaraz, se possibile, ancor più scintillante: primo game al servizio chiuso con una stop volley semplicemente sublime. Secondo game e nuovo break in favore del tennista di El Palmar, a seguito di alcune gestioni rivedibili dei punti da parte di Tsitsipas, sin troppo frenetico; in fin dei conti, il greco non ha retto il confronto sulla diagonale del rovescio e ha subito dunque un duro 2-0. Alcaraz è andato in fuga sino al 4-1, anche beneficiando di alcuni errori tecnici evidenti dell’opponente ellenico, sebbene abbia sofferto poco dopo per un cortocircuito del suo tennis. Tsitsipas, infatti, ha conquistato tre game consecutivi, con un break nel settimo game utile a conferirgli il necessario coraggio; risponde concrete e profonde del greco, l’ultima delle quali con il dritto: impossibile gestire in controbalzo il colpo per Alcaraz, 4-3. L’atleta di Atene è riuscito a portare l’incontro al tie-break, impiegando però probabilmente ogni energia residua. Lo spagnolo ha invece ricaricato le pile e dominato tatticamente il tie, chiudendo con un netto 7-6(3) in seguito a una smorzata a metà rete dell’avversario.

Nel terzo set, Tsitsipas ha tentato di impensierire Alcaraz con una partenza propositiva: sia al servizio che in risposta, il greco ha spinto al massimo con il dritto, trovando peraltro alcune buone soluzioni con il lungolinea di rovescio. Situazione in equilibrio sino al settimo game, dolorosissimo per il tennista ellenico. Il classe ’98, infatti, da una situazione di 30-0 in suo favore, ha commesso due sanguinosi doppi falli: con la complicità di un Alcaraz indemoniato in difesa nei restanti punti, Tsitsipas si è praticamente consegnato all’avversario sul 4-3 con break. L’iberico ha chiuso la contesa nel decimo gioco, pennellando una delle innumerevoli smorzate vincenti valsa il 6-4.