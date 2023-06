Roland Garros 2023, Zverev batte Etcheverry: è di nuovo in semifinale 12 mesi dopo l’infortunio

Alexander Zverev batte in quattro set Tomas Martin Etcheverry ed è il terzo semifinalista del tabellone maschile del Roland Garros 2023. Il tedesco offre una prestazione solida e nonostante qualche calo nel corso del match riesce a superare l’argentino con il punteggio finale di 6-4 3-6 6-3 6-4 in 3h e 25′ di gioco. Una gran bella soddisfazione per l’ex numero due al mondo, che torna in semifinale a dodici mesi di distanza dal terribile infortunio patito sul Philippe Chatrier contro Nadal. Il classe ’97 si augura possa andare decisamente meglio questa volta, quando venerdì contenderà un posto nell’atto conclusivo del torneo al vincente della sfida tra Rune e Ruud.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

LA PARTITA – Zverev parte meglio, tenendo i suoi turni di battuta abbastanza facilmente, mentre Etcheverry è costretto già ai vantaggi nel gioco d’apertura e tiene annullando una palla break. Fa lo stesso anche sul 2-2, ma nel game di servizio successivo ne concede due consecutive e questa volta non può nulla. Zverev si porta avanti per la prima volta e, dopo aver annullato due palle del contro-break nel game successivo, consolida il vantaggio per poi chiudere per 6-4.

Il secondo parziale segue i servizi fino al 3-2, quando dal 30-30 Etcheverry gioca alla grande con il dritto un paio di punti consecutivi e si porta avanti di un break. Qui l’argentino trema un po’, e giocando un pessimo game di battuta, restituisce il break all’avversario. Zverev non ne approfitta affatto e perde di nuovo il servizio, permettendo all’avversario di andare a servire per il set. Questa volta Etcheverry non si fa cogliere impreparato e al terzo set point utile chiude per 6-3.

Il blackout di Zverev prosegue anche nella terza frazione, inaugurata con il terzo turno di servizio perso consecutivamente. Da quel momento però di riaccende la luce e dallo 0-2 vince cinque giochi di fila che lo portano ad ipotecare il set. Etcheverry, in rottura prolungata, rischia di cedere a zero anche un ulteriore turno di servizio, ma con cinque punti consecutivi riesce a rimanere in scia. Non servirà, perché Zverev si aggiudica il parziale con un altro 6-3. L’argentino con le ultime energie residue prova a rimanere in partita e ci riesce per buona parte del quarto parziale. Sul 3-3 arriva però l’allungo decisivo del tennista teutonico, che si va a prendere un break che terrà fino alla fine, chiudendo con il punteggio di 6-4.