Roland Garros 2023, Zeppieri si regala il primo successo slam: sconfitto in cinque set Bublik

Giulio Zeppieri si regala il primo successo in un torneo dello slam, battendo mediante lo score di 6-0 4-6 4-6 6-3 7-5 Alexander Bublik al Roland Garros 2023. Una partita di 3h e 20′ di gioco, caratterizzata da molti alti e bassi come sempre quando è coinvolto il tennista kazako, che dopo aver perso il primo set in 18′ era però riuscito ad entrare bene in panchina. Zeppieri è stato straordinario a restare sempre attaccato all’avversario quando l’inerzia sembrava non essere dalla sua parte e alla fine, dopo essere andato sotto due a set a uno, è riuscito a trovare l’allungo decisivo sia nella quarta che nella quinta frazione. Ora per il tennista di Latina la sfida al finalista della passata edizione Casper Ruud.

LA PARTITA – Inizio a dir poco complicato per il tennista kazako, che di fatto decide di entrare in campo con un set di svantaggio. Cede infatti la prima frazione con il punteggio di 6-0 in solamente diciotto minuti di gioco vincendo sette punti in totale. A questo punto Zeppieri commette l’errore di permettere all’avversario di entrare mentalmente nel match ad inizio secondo parziale, cedendo per la prima volta il servizio a quindici nel gioco d’apertura. L’azzurro riesce ad impattare sul 3-3, ma nel gioco successivo perde nuovamente la battuta e questa volta Bublik non perdona, chiudendo poi per 6-4.

Nella terza frazione regna l’equilibrio nei primi games, poi Zeppieri si ritrova 0-40 in un game di risposta sul 2-1 in suo favore, ma Bublik riesce a risalire con cinque punti consecutivi. Alla fine è di nuovo il kazako a trovare l’allungo decisivo, strappando il servizio al tennista di Latina sul 4-4 e chiudendo poi con un altro 6-4. L’inerzia sembra essere tutta dalla parte di Bublik in questa fase di partita, ma Giulio è bravo a restare con le unghia e con i denti aggrappato al match nel corso del quarto parziale. Annulla una palla break sull’1-1, poi altre due sul 3-3 e nel gioco successivo – alla prima occasione – è lui a trovare il break grazie ad un errore di Bublik seguito da una racchetta distrutta. Zeppieri chiude a zero con il servizio e vola al quinto set.

Il tennista di Latina continua a giocare alla grande nei momenti complicati, annullando anche nella priam fase del quinto parziale ben tre palle break al suo avversario. Il set è equilibrato e segue i servizi fino al 5-5, quando Bublik con l’ennesimo doppio fallo concede due chances all’azzurro, che alla seconda trova il break decisivo. Chiude poi a quindici, regalandosi una enorme soddisfazione.