Lewis Hamilton lancia una stoccata alla Ferrari: il sete volte Campione del Mondo ha sottolineato un problema a Maranello

Lewis Hamilton proprio non si dà pace. Il pilota della Ferrari ha chiuso l’ultimo Gran Premio ai piedi del podio, avvicinandosi al terzo posto che avrebbe sicuramente dato un altro significato alla prossima gara, quella casalinga del numero 44 a Silverstone, in Inghilterra.

Dopo le prime 11 gare del Mondiale, abbiamo fin qui visto una McLaren semplicemente dominante e la Ferrari ancora a secco di vittorie, con appena quattro podi totali. Il tutto non può certo soddisfare Maranello considerato come ad inizio stagione erano decisamente altre le ambizioni. Ed invece l’unico acuto risale alla gara Sprint in Cina, dove un superbo Lewis Hamilton ha centrato fin qui l’unico successo.

In Austria qualcosa si è già visto: è arrivato il primo aggiornamento importante della SF-25, con il nuovo fondo mentre nelle prossime settimane si dovrebbe vedere la sospensione posteriore rivista. Sebbene il Mondiale sembra più che compromesso e diretto alla McLaren, con una lotta intestina tra Norris e Piastri per il titolo piloti, a Maranello non si sono ancora arresi e si continua a lavorare sulla monoposto attuale.

Hamilton ed il monito alla Ferrari: cosa sta chiedendo il pilota

Una situazione che non ha trovato propriamente d’accordo Lewis Hamilton. Il pilota numero 44 è stato anzi piuttosto chiaro ed ha rimarcato un concetto che peraltro aveva già espresso nelle scorse settimane. “Presto o comunque il prima possibile ci dovremo concentrare solo sullo sviluppo della monoposto per il 2026” ha detto il britannico.

“Tutti i team lo stanno già facendo, ne sono sicuro. Ad esempio so che è già concentrata sulla prossima stagione la Mercedes“. Insomma, Hamilton ha battezzato come “andato” l’attuale mondiale tanto da rivolgere le attenzioni sulla prossima stagione. Nel 2026, infatti, con il nuovo regolamento vi sarà una vera e propria rivoluzione e si partirà quasi alla pari.

Ed un ritardo in tal senso può essere quasi vitale, con Hamilton che ha quasi lasciato trasparire come in questo momento a Maranello lo si stia accumulando nei confronti dei competitor. “Sviluppare la power unit sarà la chiave in vista della prossima stagione, assicurandoci di trovare per sospensioni e resto la giusta filosofia per la prossima stagione” ha sottolineato.

Hamilton ha anche ammesso come non abbia certo perso di vista la monoposto attuale, anzi. “Sto cercando di lavorare con gli ingegneri per sistemare diversi problemi su questa monoposto perché vanno risolti alcuni” ha concluso.