Roland Garros 2023, Swiatek: “Giocherò altre grandi finali con Muchova, questo il mio torneo preferito”

Iga Swiatek è la campionessa del Roland Garros per la terza volta nelle ultime quattro stagioni! La numero 1 del mondo, che salirà così al secondo posto della WTA Race, sconfigge Karolina Muchova al termine di una finale splendida e in cui, dopo essere stata in vantaggio per 6-2 3-0 30-30, la polacca si era persino ritrovata sotto 0-2 e 3-4 con break nel parziale decisivo, dunque molto vicina alla sconfitta. Ed è un titolo che sa di rivalsa per Swiatek in questo 2023: pur restando solidissima e quasi sempre dominante nei suoi match, alla 22enne di Varsavia era ancora mancato l’acuto in un grande torneo, avendo perso le finali nei WTA 1000 di Dubai contro Barbora Krejcikova e di Madrid per mano di Aryna Sabalenka. Per lei si tratta del quarto titolo Slam in carriera.

“Grazie ragazzi! Prima di tutto congratulazioni a Karolina – ha affermato la polacca durante la cerimonia di premiazione –: da quando ci siamo sfidate la prima volta [era il 2019, ndr] mi ero resa conto che avremmo giocato tante partite combattute l’una contro l’altra. Sono stato davvero colpita dalla varietà del tuo tennis in campo, so che disputeremo insieme molte altre finali. Congratulazioni anche alla tua squadra, so quanto sia importante averne una solida alle spalle. Non sarei qui senza la mia squadra, che ringrazio vivamente. So che abbiamo vinto questo torneo, ma non è facile. Grazie anche alla mia famiglia, tante persone sono venute dalla Polonia sento davvero l’amore. So di averlo detto ogni anno, Non si tratta della performance che mi piace davvero essere qui: è il mio posto preferito nel tour”, ha concluso Swiatek.