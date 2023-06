Arrampicata, Coppa del Mondo Boulder Bressanone 2023: Miriam Fogu si ferma in semifinale

Si ferma in semifinale la prova di Miriam Fogu nella tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva boulder a Bressanone. L’azzurra era riuscita ad entrare tra le prime 20 dopo le eliminatorie, ma ha chiuso il penultimo atto proprio in ventesima posizione, lontana dalle prime sei che conquistavano l’accesso alla finale. In vetta alla classifica la super favorita statunitense Natalia Grossmann, che precede la coreana Seo Chaehyun e la serba Stasa Gejo. Le altre tre che si contenderanno il titolo saranno l’israeliana Kerem Ayala, l’australiana Oceania Mackenzie e l’austriaca Johanna Farber.