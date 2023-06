Roland Garros 2023, Ruud si congratula con Djokovic: “Continui a riscrivere la storia del tennis”

“Un altro giorno ed un altro record per te, riscrivi ancora una volta la storia del tennis. E’ difficile dire quanto forte sei, sei una ispirazione per tante persone al mondo. Credo che questo sia il successo che assapori maggiormente. Sono felice di essere il primo a congratularmi con te, stai facendo un lavoro fantastico”. Sono le parole di Casper Ruud durante la cerimonia di premiazione del Roland Garros, dove è stato sconfitto in finale da Novak Djokovc in tre set. “Sono state due settimane fantastiche, giornate tempo bellissime a Parigi e non vediamo l’ora di tornare qui il prossimo anno. Sono felice di aver potuto rigiocare la finale di questo torneo e ci riproverò ancora”, ha aggiunto in chiusura.