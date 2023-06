Tennis, Arnaldi vola in finale al Challenger di Heilbronn

Continua il grande momento di Matteo Arnaldi, che dopo essere arrivato al secondo turno del Roland Garros ha conquistato l’accesso alla finale del Challenger di Heilbronn. L’azzurro, dopo aver superato Gombos, Topo e Munar, ha vinto in due set la semifinale contro lo spagnolo Pedro Martinez con lo score di 7-6(4) 7-5. Parte subito bene Matteo nel primo set, dove strappa il servizio all’avversario nel secondo game trovandosi avanti 3-0. Ma nel quinto gioco Martinez trova il controbreak e riporta il set in parità sul 3-3, arrendendosi poi al tie break sul 7-4. Nel secondo set è ancora Arnaldi a trovare il primo break nel settimo gioco (4-3), controbreak immediato dello spagnolo sul 4-4 ma l’azzurro riesce a strappare ancora il servizio all’avversario sul 6-5 chiudendo i conti sul 7-5. In finale Matteo affronterà l’argentino Diaz Acosta.