Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco venerdì 2 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di venerdì 2 giugno. Tre gli azzurri in campo alla ricerca degli ottavi di finale, tutti impegnati nel corso del pomeriggio. Lorenzo Sonego ha il compito più difficile, contro il top-ten Andrey Rublev; più chance per Lorenzo Musetti, che affronterà Cameron Norrie. Parte favorito Fabio Fognini contro l’austriaco Ofner, comunque buon giocatore su terra rossa. Sul Philippe Chatrier in campo anche Novak Djokovic contro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz contro Shapovalov. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE CHATRIER

Ore 11:45 – (28) Mertens vs (3) Pegula

a seguire – Rakhimova vs (2) Sabalenka

a seguire – (3) Djokovic vs (29) Davidovich Fokina

Ore 20:15 – (1) Alcaraz vs (26) Shapovalov

COURT SUZANNE LENGLEN

Ore 11:00 – Stearns vs (9) Kasatkina

a seguire – Sonego vs (7) Rublev

a seguire – Stephens vs Putintseva

a seguire – Schwartzman vs (5) Tsitsipas

COURT SIMONNE MATHIEU

Ore 11:00 – (11) Khachanov vs Kokkinakis

a seguire – Blinkova vs Svitolina

a seguire – (17) Musetti vs (14) Norrie

a seguire – Muchova vs (27) Begu

COURT 7

3°match dalle 11:00 – Tauson vs Avanesyan

COURT 14

2°match dalle 11:00: Pavlyuchenkova vs Potapova

a seguire – Fognini vs Ofner

a seguire – Varillas vs (13) Hurkacz