McKennie sotto accusa dai tifosi del Leeds, la star di Onlyfans: “Troppo impegnato con le mie foto”

Non è stata una stagione semplice per il Weston McKennie, in prestito al Leeds dalla Juventus. Il club inglese è retrocesso in Championship inglese e il calciatore, arrivato nel corso del mercato di gennaio, è stato tra quelli presi più di mira a causa dello scarso rendimento in campo. Una forma fisica rivedibile, poca propensione agli allenamenti e qualche distrazione di troppo. Intanto, il centrocampista negli ultimi giorni è salito alle cronache a causa di quanto pubblicato da Astrid Wett, ragazza che può vantare migliaia di sottoscrizioni al suo profilo Onlyfans. Tra questi, pare esserci anche McKennie, come si può notare da uno screenshot pubblicato dalla stessa Wett: “Non c’è da stupirsi che abbia fatto una stagione di m***a, era troppo impegnato a iscriversi e ad apprezzare le mie foto”.