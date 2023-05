Roland Garros 2023, una new entry nel team di Luca Nardi: a Parigi c’è anche Stefano Pescosolido

L’avventura di Luca Nardi nell’edizione 2023 del Roland Garros è durata poco, sconfitto dopo più di due ore e mezza di lotta dal cileno Alejandro Tabilo per 7-5 al terzo set. Una partita che – come si evince dal punteggio – è stata equilibrata e decisa da pochi punti nella frazione decisiva contro un tennista in fiducia e reduce dal successo nel challenger di Francavilla. Per il giovane tennista marchigiano invece continua il periodo negativo, con questa che diventa la sesta sconfitta consecutiva.

Anche per uscire da questa crisi di risultati e più in generale per mettere in atto il definitivo salto di qualità verso la top-100, a Parigi nel box di Nardi era presenta anche la new entry Stefano Pescosolido. Un’aggiunta nel team del classe ’03 pesarese, sempre seguito da Francesco Sani e Gabriele Costantini. Una collaborazione per ora di alcune settimane che permetterà di conoscersi meglio per poi eventualmente decidere se proseguire o meno insieme in questo percorso.