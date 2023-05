MOVIOLA – Roma-Siviglia, Gudelj colpisce palla e testa di Abraham: niente rigore

Episodio da moviola in Roma-Siviglia con il tocco di Gudelj che colpisce la palla con la gamba tesa e altissima ma al contempo anche la testa di Tammy Abraham. Le immagini non chiariscono perfettamente l’accaduto, ma bisogna dire che l’attaccante inglese subito si tocca il capo e rotola a terra dal dolore. C’è un check col Var, ma viene immediatamente detto che non si tratta di penalty. La decisione di Taylor sembra supportabile, anche se restano dubbi.