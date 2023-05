Roland Garros 2023, Monfils annuncia il forfait: Rune al terzo turno

Dopo la clamorosa battaglia vinta ieri contro Sebastian Baez, match terminato 3-6 6-3 7-5 1-6 7-5 set e durato circa quattro ore, Gael Monfils è stato costretto a ritirarsi dal Roland Garros a causa di problemi di carattere fisico. Non ci sarà, dunque, il big match con Holger Rune, il quale avanza direttamente al terzo turno e potrà godere di un po’ di riposo in più. In sessione serale sul Philippe Chatrier, in sostituzione di questa partita, ci sarà allora quella tra Alexander Zverev e Alex Molcan.