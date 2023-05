Roland Garros 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 1 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del Roland Garros 2023 per la giornata di giovedì 1 giugno. Cinque gli azzurri protagonisti, impegnati nei loro match di secondo turno della parte alta del tabellone femminile e quella bassa del draw maschile. Zeppieri sfida Ruud sul Centrale, mentre Sinner scenderà in campo sul Lenglen contro Altmaier. Anche Cocciaretto e Paolini inseguono il terzo turno; infine, Andrea Vavassori proverà a ripetersi contro Olivieri, sognando un’altra vittoria a Parigi. Di seguito il programma completo.

COURT PHILIPPE-CHATRIER

Ore 11:45 – Zeppieri vs (4) Ruud

a seguire – (1) Swiatek vs Liu

a seguire – Dodin vs (7) Jabeur

Non prima delle 20:15 – (6) Rune vs Monfils

COURT SUZANNE-LENGLEN

Ore 11:00 – (4) Rybakina vs Noskova

a seguire – (8) Sinner vs Altmaier

a seguire – Grabher vs (6) Gauff

a seguire – Rinderkench vs (9) Fritz

COURT SIMONNE-MATHIEU

Ore 11:00 – Day vs (20) Keys

a seguire – Parry vs M.Andreeva

a seguire – Karatsev vs (12) Tiafoe

a seguire – (22) Zverev vs Molcan

COURT 6

Ore 11:00 – (15) Coric vs Cachin

a seguire – (23) Alexandrova vs Friedsam

a seguire – Paolini vs Danilovic

a seguire – (23) Cerundolo vs Hanfmann

COURT 7

Ore 11:00 – Shanider vs (14) Haddad Maia

a seguire – Ruusuvuori vs (28) Dimitrov

a seguire – Giron vs Lehecka

a seguire – Davis vs Tsurenko

COURT 9

2°match dalle 11:00 – Cocciaretto vs Waltert

a seguire – Pella vs Seyboth Wild

COURT 12

Ore 11:00 – Sorribes Tormo vs Martic

a seguire – Peterson vs Wang

a seguire – Tirante vs Zhang

COURT 13

Ore 11:00 – Schmiedlova vs Bolsova

a seguire – (27) Nishioka vs Purcell

a seguire – Olivieri vs Vavassori

COURT 14

Ore 11:00 – Etcheverry vs (18) De Minaur

a seguire – Pera vs (22) Vekic

a seguire – (16) Paul vs Jarry

a seguire – Andreescu vs Navarro