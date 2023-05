Roland Garros 2023, Italtennis da record: undici azzurri al secondo turno

Un’italtennis da record in queste prime fasi del Roland Garros: undici sono gli azzurri che hanno infatti conquistato l’accesso al secondo turno. Sette uomini e quattro donne che riescono ad ottenere questo nuovo record, arrivato in alcuni casi dopo delle affermazioni contro pronostico. In due, Fabio Fognini ed Elisabetta Cocciaretto, sono riusciti ad eliminare top-10 come Auger-Aliassime e Kvitova; Andrea Vavassori ha firmato un’impresa contro Kecmanovic specialmente per il modo in cui è arrivata, mentre le vittorie di Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, rispettivamente contro Shelton e Cirstea potevano anche essere messe in conto alla vigilia. Tutto questo senza neanche citare la vera punta di diamante del movimento, Jannik Sinner, che ha passeggiato nel suo primo match contro Muller. Hanno ottenuto il pass per il round successivo anche Arnaldi Musetti, Zeppieri, Giorgi ed Errani.