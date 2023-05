Roland Garros 2023, grande successo per Arnaldi: battuto Galan in quattro set

Bellissimo successo per Matteo Arnaldi al primo turno del Roland Garros: al primo main draw Slam della sua carriera, il giovane sanremese sconfigge in rimonta Daniel Elahi Galan con lo score di 2-6 6-3 6-0 6-2. Partita giocata in maniera molto attenta dal numero 106 del mondo, che non si è mai scoraggiato e non l’ha fatto neanche dopo un primo set che non lasciava presagire nulla di buono. Arnaldi si è goduto l’esperienza, ha continuato ad interpretare il suo tennis come ben sa fare e, alla fine, ha del tutto annullato il gap di esperienza che favoriva il colombiano, facendo di contro valere tutta la freschezza del suo bagaglio tecnico e tutta la fiducia accumulata nel corso di questa bellissimo 2023. 2 ore e 19 minuti il tempo speso in campo dal nostro portacolori per accedere al secondo turno dello Slam parigino, dove ad attenderlo ci sarà uno tra Brandon Nakashima e Denis Shapovalov: sfida che, chiunque vinca tra i due, vedrà Arnaldi partire senza i favori del pronostico, ma l’impegno non è certo di quelli insormontabili.