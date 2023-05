F1 GP Monaco 2023, Alonso: “Con la pioggia è stato difficile guidare”

“E’ stato difficile soprattutto con le gomme dure. Non c’era l’opportunità di superare il numero uno. La pioggia, poi, ha complicato le cose, in quelle condizioni non riuscivo a girare ad esprimere a pieno la mia potenza”. Con queste parole il pilota dell’Aston Martin, Fernando Alonso, è intervenuto dopo il secondo posto al Gran Premio di Monaco. “In Curva 5 e curva 10, in particolare, era difficile guidare. Serviva un lavoro fantastico per tenere le macchine in pista” ha aggiunto lo spagnolo.