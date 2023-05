Roland Garros 2023, gli italiani in campo domenica 28 maggio: esordio per Musetti e Giorgi

Come ben gli appassionati di tennis avranno imparato, il primo turno del Roland Garros è spalmato su tre giorni e, di conseguenza, non è così facile capire subito chi scenderà in campo già nella prima giornata. Andiamo, allora, a scoprire l’elenco completo dei match in programma domenica 28 maggio, giornata che vedrà l’esordio di alcuni top player come Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev. Tanti azzurri chiamati in causa: domenica vedremo Sara Errani, Camila Giorgi, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego.

ROLAND GARROS – I MATCH IN PROGRAMMA DOMENICA 28 MAGGIO

Maria Sakkari – Karolina Muchova

Nadia Podoroska – Jessika Ponchet

Sara Errani – Jil Teichmann

Anna Bondar – Irina-Camelia Begu

Magda Linette – Leylah Fernandez

Q/LL – Aliaksandra Sasnovich

Leolia Jeanjean – Kimberly Birrell

Liudmila Samsonova – Katie Volynets

Mayar Sherif – Madison Brengle

Q/LL – Anastasia Potapova

Elise Mertens – Q/LL

Alizé Cornet – Camila Giorgi

Danielle Collins – Jessica Pegula

Nuria Parrizas Diaz – Q/LL

Jule Niemeier – Daria Kasatkina

Q/LL – Qinwen Zheng

Shuai Zhang – Magdalena Frech

Q/LL – Kamilla Rakhimova

Panna Udvardy – Q/LL

Marta Kostyuk – Aryna Sabalenka

Matteo Arnaldi – Daniel Elahi Galan

Lorenzo Musetti – Mikael Ymer

Alexander Shevchenko – Oscar Otte

Q/LL – Q/LL

Jason Kubler – Q/LL

Q/LL – Maxime Cressy

Mackenzie McDonald – Sebastian Korda

John Isner – Nuno Borges

Roberto Carballes Baena – Q/LL

Jiri Vesely – Stefanos Tsitsipas

Marton Fucsovics – Hugo Grenier

Q/LL – Tallon Griekspoor

David Goffin – Hubert Hurkacz

Karen Khachanov – Constant Lestienne

Patrick Kypson – Q/LL

Thanasi Kokkinakis – Daniel Evans

Ben Shelton – Lorenzo Sonego

Adrian Mannarino – Ugo Humbert

Arthur Cazaux – Corentin Moutet

Laslo Djere – Andrey Rublev