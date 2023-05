Lega Serie A e Special Olympics Italia in campo insieme: per un calcio che favorisce l’inclusione sociale

In occasione della 37^ giornata di campionato, la Lega Serie A TIM scenderà in campo con Special Olympics Italia, organizzazione sportiva per atleti con e senza disabilità intellettive. Riconosciuta in Italia come Associazione Benemerita dal CONI e dal CIP, l’organizzazione promuove “una cultura del rispetto e dell’inclusione sociale attraverso lo sport unificato” e coinvolge la bellezza di 4 milioni di atleti in 200 paesi differenti.

L’obiettivo di questa giornata è quello di sensibilizzare, non a caso in ogni stadio verrà proiettato sui maxi schermi un video promozionale relativo alla campagna “Adotta un Campione”, grazie alla quale sarà possibile sostenere le spese della delegazione italiana ai Mondiali di Berlino in programma a giugno. Il claim di questo turno di campionato, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, sarà “Imbattibili insieme”, così da rimarcare l’importanza dell’inclusione sociale, favorita dallo Sport Unificato tra atleti con e senza disabilità intellettive.