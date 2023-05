Roland Garros 2023, Fognini: “Sensazioni del tutto positive, ora vorrei la seconda settimana”

Fabio Fognini, che già molto bene aveva fatto nel Masters 1000 di Roma, sta confermando di aver ritrovato forma e fiducia con le buone prestazioni di cui si è reso protagonista al Roland Garros: l’ex numero 9 del mondo ha affrontato Felix Auger-Aliassime e Jason Kubler, riuscendo a raggiungere il terzo turno senza perdere alcun set per strada. Tra sé e la seconda settimana, il 36enne di Arma di Taggia ha l’austriaco Sebastian Ofner, vincitore in tre set su Sebastian Korda.

“Sono contento: vincere tre set a zero per me è molto importante, soprattutto in un’età nella quale non posso consumare troppe energie – ha raccontato Fognini nell’intervista rilasciata presso l’Eurosport Cube -. Mi sento bene, le sensazioni sono assolutamente positive dal punto di vista fisico e mentale, e così anche il mio gioco ne beneficia. Sono giunto al terzo turno e ora voglio cercare di approdare alla seconda settimana del mio torneo preferito, che sarebbe bellissimo in questo periodo della mia carriera. Ofner? Lo conosco poco perché ha giocato soprattutto a livello Challenger: so che è già stato tra i primi 100, ma un infortunio lo ha costretto a tornare indietro e a ripartire. Arrivati a questo punto tutti giocano bene: sia io, sia lui abbiamo battuto una testa di serie per arrivare qua. Voglio godermi la vittoria di oggi, recuperare a dovere e poi da domani si pensa a preparare la sfida di venerdì”.