Ginnastica, il ministro Abodi incontra a Roma campioni e campionesse d’Italia

Presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Federazione Ginnastica d’Italia ha incontrato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, allo scopo di celebrare i recenti successi delle squadre nazionali italiane di ginnastica artistica, maschile e femminile, e ritmica nelle manifestazioni continentali, senior e junior, e iridate giovanili. Insieme al ministro, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno della FGI Gherardo Tecchi, e naturalmente tra gli altri partecipanti anche ginnaste e ginnasti medagliati agli Europei di artistica e ai Mondiali di categoria dei grandi attrezzi, che si sono svolti ad Antalya, in Turchia, e agli Europei di ritmica di Baku, in Azerbaigian.

Abodi si è complimentato con Marco Lodadio, Matteo Levantesi, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, per lo storico inedito oro europeo a squadre e con Carlo Macchini per l’argento continentale alla sbarra. Applausi del ministro anche alle vicecampionesse Alice D’Amato (la gemella Asia non è intervenuta perché in riabilitazione dopo l’intervento al ginocchio), Giorgia Villa, Angela Andreoli e Manila Esposito.

Abodi ha dunque premiato le azzurre della ritmica, in particolare Sofia Raffaeli, e poi Milena Baldassari e Alexandra Agiurgiuculese, per poi complimentarsi con le Farfalle Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogueran, Laura Paris, Alessia Russo, con la coach Emanuela Maccarani.