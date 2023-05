Roland Garros 2023, Fognini: “A Parigi riesco a dare sempre il meglio, spero ritornare l’anno prossimo”

Fabio Fognini ha parlato al Qube di Eurosport della vittoria in tre set contro la testa di serie numero 10 Auger-Aliassime: “Parigi per me è speciale in tutti sensi, riesco sempre a dare il meglio qui. Sono contento per la prestazione di oggi ma soprattutto per il risultato contro un top ten come Aliassime. Può essere che questo sia uno dei miei ultimi Roland Garros ma spero non sia l’ultimo”

Il tennista di Sanremo ha analizzato il suo prossimo avversario, Kubler : “Lo conosco ma non so come si comporta su questa superficie. Ha vinto l’Australian Open in doppio quindi sarà pericoloso a rete e al servizio. Vedremo poi col coach come comportarci tatticamente”.

Infine si è soffermato su un ipotetico futuro dei suoi figli nel tennis:“Spero di no perché è uno sport individuale e solitario. Sono stato fortunato a far diventare uno sport un lavoro. L’importante è che i miei figli facciano sport e non importa se poi diventerà un lavoro o meno”.