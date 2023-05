Sampdoria, Ceo Merlyn: “Pronto a sostenere Radrizzani per dare un futuro a questa società”

Alessandro Barnaba, manager e ceo del fondo Merlyn Partners ha rilasciato qualche dichiarazione all’ingresso di Corte Lambruschini, sede della Sampdoria. “Abbiamo lavorato intensamente per sei mesi perché volevamo dare un futuro di livello a questo club e ai suoi splendidi tifosi. Sono qui come piccolo azionista e se il progetto di Radrizzani sarà importante lo voterò. Nel caso in cui ci fossero problemi siamo pronti per continuare a monitorare la situazione della società. Ripeto, se il club avrà un futuro degno del suo blasone sarò felicissimo, in caso contrario siamo pronti”.