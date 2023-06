Roland Garros 2023, Cocciaretto: “Tanti meriti alla mia avversaria, io ho faticato mentalmente”

Dopo esser stata sconfitta al terzo turno del Roland Garros, battuta per mano di Bernarda Pera con il punteggio di 6-4 7-6, Elisabetta Cocciaretto ha così riflettuto in conferenza stampa. “Ho sentito un po’ di dolore al ginocchio durante il mio match di secondo turno – ha raccontato la 22enne di Ancona –: nulla di grave, si tratta solo di un infiammazione per il problema che ho. Questo però ha fatto sì che ieri, per non acuire il fastidio, non ho caricato per nulla su quella gamba e oggi, in partita, mi è venuto dolore all’adduttore dell’altra. Mi è dispiaciuto non essere al 100% oggi, ma vanno dati tantissimi meriti alla mia avversaria: lei è in forma e sta giocando bene, il suo passaggio del turno è meritato. Per quel che riguarda me, devo ancora un po’ crescere per trovare quella continuità necessaria per lottare alla pari con le migliori, riuscendo a farlo per più partite consecutive. Oggi, più che fisicamente, ho fatto fatica dal punto di vista mentale. Programma? Adesso mi curo per bene, poi farò la prima stagione sull’erba della mia carriera: Birmingham, Bad Homburg e Wimbledon”, ha concluso Cocciaretto.