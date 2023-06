Torino ko con l’Inter, Fiorentina sicura dell’ottavo posto

La Fiorentina può esultare dal divano. Con il ko del Torino in casa contro l’Inter, è ufficiale che i viola chiuderanno il loro campionato all’ottavo posto. Un piazzamento utile e sperato dai toscani per due motivi: in primis, consente di saltare due turni di Coppa Italia in estate, esordendo a gennaio dagli ottavi, ma soprattutto, in caso di esclusione della Juventus dalle coppe europee da parte dell’Uefa, e qualora i viola dovessero perdere la finale di Conference League contro il West Ham, la squadra di Italiano si qualificherebbe comunque per una coppa in Europa, proprio la Conference.