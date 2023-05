Roland Garros 2023: Cecchinato subito fuori, passa van Assche in tre set

Marco Cecchinato esce subito di scena dal tabellone principale del Roland Garros 2023. Il tennista siciliano conclude nel peggiore dei modi lo swing su terra perdendo in maniera piuttosto pesante contro il classe 2004 van Assche. 6-1 6-1 6-3 il punteggio a favore del giovane tennista francese, che ha dominato il match dall’inizio alla fine concedendo solo 4 palle break durante tutto l’arco dell’incontro. Grande delusione per Cecchinato, che nella sua superficie preferita, semifinale proprio qui a Parigi nel 2018 e mai oltre il primo turno negli altri tre Slam, ha fallito l’occasione di raccogliere punti in vista della stagione su erba. Prima vittoria in un match del main draw di un Major per van Assche che è solo al sua seconda apparizione in uno Slam dopo la sconfitta al primo turno nell’Australian Open di quest’anno contro Norrie. Il francese se la vedrà al secondo turno con Davidovich Fokina, che ha battuto Fils in quattro set.