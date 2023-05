Roland Garros 2023: Cocciaretto domina Kvitova e vola al secondo turno

Elisabetta Cocciaretto batte Kvitova in due set, 6-3 6-4, nel match valido per il primo turno del Roland Garros 2023. Vittoria di prestigio per l’azzurra, che non solo fa fuori la testa di serie numero 10, non nelle migliori condizioni fisiche e alla seconda partita su terra della stagione, ma ottiene anche la prima vittoria in carriera nel main draw dello Slam parigino. La numero 44 del rankin Wta approfitta di una Kvitova troppo fallosa e molto lenta negli spostamenti laterali per accedere al secondo turno dove incontrerà la la qualificata Waltert, che ha battuto l’altra qualificata Mandlik in tre set.

Nel primo set, dopo due turni di battuta agevoli, nel terzo game Cocciaretto concede una palla break ma la annulla portando il game ai vantaggi. Kvitova si procura un’altra palla del 2-1 e non sbaglia strappando il servizio a Cocciaretto, che reagisce nel game successivo guadagnandosi tre palle break. La ceca risale da 0-40 fino ai vantaggi dove poi è costretta a cede il servizio appena rubato all’azzurra ritornando on serve. Nella seconda parte del parziale gli scambi si allungano e Cocciaretto si procura due palle break sul 4-3 e approfitta del doppio fallo di Kvitova per andare a servire per il set. L’azzurra non sbaglia e tiene il servizio a 15 chiudendo il set 6-3.

Nel secondo set Cocciaretto sfrutta le difficoltà di Kvitova negli spostamenti laterali per procurarsi subito una palla break. Kvitova sbaglia e l’azzurra strappa subito il servizio alla ceca e confermando il break nel game successivo salvandosi ai vantaggi. Troppo fallosa Kvitova, che concede un’altra palla break commettendo il quinto doppio fallo su sei turni di battuta e va sotto di due break sul 3-0. Cocciaretto non riesce a confermare il doppio break perdendo la battuta ai vantaggi e vede riavvicinarsi Kvitova sul 3-2. Sul 4-2 Cocciaretto la ceca accusa un altro passaggio a vuoto e, con l’ennesimo doppio fallo, butta via l’unica chance di rimonta perdendo il servizio a 15. L’azzurra va a servire per il match ma sbaglia due dritti identici andando subito sotto 0-30. Due grandi risposte di Kvitova permettono alla ceca di ritornare sotto di un break, confermato nel game successivo con 3 ace consecutivi, sul 5-4. Cocciaretto si ritrova, come nel turno precedente, sotto 0-30 per risalire fino al 40-30. La giocatrice italiana sbaglia di rovescio e concede una palla break commettendo un doppio fallo pesantissimo. Questa volta Cocciaretto è brava a salvarsi e a chiudere il set 6-4.