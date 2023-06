Roland Garros 2023, avanti le favorite: Swiatek, Gauff, Jabeur ai quarti. Tsurenko si ritira in lacrime

Vincono le favorite in questa giornata di lunedì che chiude gli ottavi di finale del Roland Garros femminile 2023. Tutto facile per la numero uno del Mondo, la polacca Iga Swiatek, che deve giocare solamente pochi games per avere la meglio dell’ucraina Lesia Tsurenko. La trentaquattrenne ha infatti avuto dei problemi respiratori (probabilmente un attacco di panico) ed ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 5-1 in favore della polacca.

La polacca affronterà nei quarti di finale Coco Gauff, in quella che sarà la replica della finale giocata dodici mesi fa sullo stesso campo. La giovane stella statunitense continua a non brillare, ma di certo il tabellone finora non è stato dei più complicati. Oggi, nonostante un dritto a tratti sempre molto ballerino, è riuscito a disporre con relativa facilità di Anna Katerina Schmiedlova per 7-5 6-2.

L’altro quarto di finale della parte alta del tabellone vedrà invece di fronte Ons Jabeur e Beatriz Haddad Maia. Facile successo per la tunisina, testa di serie numero sette, che in apertura di programma ha dominato con lo score di 6-3 6-1 Bernarda Pera. Decisamente più complessa la vittoria della brasiliana, che come ci ha abituato ha dato vita ad una maratona contro l’iberica Sara Sorribes-Tormo: dopo 3h e 51′ di gioco è riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-7(3) 6-3 7-5 dopo aver recuperato una situazione semi-disperata, sotto 3-0 con doppio break nel secondo parziale.