Roland Garros 2023, Alcaraz: “Partita completa, penso a divertirmi senza pressioni”

“Una partita completa”. Sono le parole a caldo di Carlos Alcaraz dopo la vittoria per 6-3 6-2 6-2 su Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros. “Cerco di togliermi dalla testa la pressione di essere il numero 1 o di vincere il torneo. Quando scendo in campo voglio solo divertirmi e far divertire la gente”, ha detto il murciano, che centra i quarti per il secondo anno di fila al Roland Garros. Parole al miele anche per Juan Carlos Ferrero: “Ho appreso molto da lui da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, è un amico oltre che un allenatore”.