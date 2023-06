Formazioni ufficiali Foggia-Pescara: playoff Serie C 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Foggia-Pescara, match della semifinale d’andata dei playoff di Serie C 2022/2023. Il primo round di quest’interessante confronto va in scena allo Zaccheria ed entrambe le squadre tenteranno di far bene. Un risultato positivo mettere infatti in discesa il discorso qualificazione in vista del ritorno in Abruzzo e ogni passo falso è vietato. Ecco le scelte dei due allenatori.

Le formazioni ufficiali

FOGGIA: In attesa

PESCARA: In attesa