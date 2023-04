Roger Federer a Roma: tre giorni di vacanze per il compleanno della moglie Mirka

Un regalo speciale per Mirka, quello realizzato da Roger Federer alla moglie. L’ormai ex fenomeno del tennis ha festeggiato insieme alla consorte i 45 anni di quest’ultima con un viaggio regalato a Roma aperto anche ai quattro figli e a una coppia di amici. Si è cominciato da Trastevere, alla Taverna Trilussa, solito appuntamento capitolino per l’elvetico, poi ha potuto visitare i Musei Vaticani potendo sostare al loro interno senza altri visitatori. E ancora, lo svizzero ha scattato una foto con il panorama di Roma sullo sfondo dalla terrazza del Nicchione. Diverse ricostruzioni parlano di come questo regalo abbia commosso Mirka e soddisfatto Federer. Nessun incontro, invece, con Papa Francesco.