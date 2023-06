Ritiro Swiatek a Bad Homburg, la semifinale contro Bronzetti non si gioca: ecco cosa succede con le scommesse

Iga Swiatek non scende in campo nella semifinale del WTA di Bad Homburg contro la nostra Lucia Bronzetti. La numero uno del seeding e del mondo ha appena annunciato che nella notte ha accusato qualche linea di febbre e una possibile intossicazione alimentare, che non le permetteranno di scendere in campo alle 14:30 per il match del torneo tedesco. Cosa succede per chi aveva giocato la partita? Per quel che concerne le scommesse, visto che non si è giocato neanche un punto, la partita viene considerata nulla (VOID). Quindi se era una giocata singola i soldi verranno rimborsati, qualora invece fosse inserita in una multipla verrà tolta la quota di questa partita.