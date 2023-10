Ha conquistato la finale dell’ATP 500 Vienna Jannik Sinner, battendo questo pomeriggio Rublev in tre Set. Domani in scena l’ultima sfida del torneo, l’italiano affronterà Medvedev alle 14:00. Per chi se la fosse persa però, la semifinale andrà in replica questa sera in chiaro su Supertennis alle ore 21:30.