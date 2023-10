Formazioni ufficiali Juventus-Hellas Verona, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Juventus e Hellas Verona, sfida valida per la decima giornata di Serie A 2023/2024. Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi il posto in attacco, mentre Federico Chiesa potrebbe ancora essere gestito da Max Allegri. Tra gli scaligeri ancora situazione d’emergenza in difesa dove manca Hien. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:45 di sabato 28 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-HELLAS VERONA

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Kean.

HELLAS VERONA: Montipò, Magnani, Dawidowicz, Terracciano, Faraoni, Duda, Folorunsho, Doig, Lazovic, Bonazzoli, Djuric.